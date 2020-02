Obvinenia zo sexuálneho zneužívania: Plácido Domingo priznal chybu... Zmenil som sa!

Sexuálneho nátlaku sa mal tenorista dopustiť niekoľkokrát a prípady sa datujú až do 80. rokov minulého storočia. Podľa výpovedí dvadsiatich žien išlo o obťažovanie a neprimerané správanie. Vyšetrovanie pritom hovorí o flirtovaní, ale aj sexuálnych návrhoch v práci i mimo nej. Domingo mal údajne ženy tlačiť do sexuálnych vzťahov a dokonca profesionálne trestať tie, ktoré ho odmietli.

Minulosť ľutuje

Samotný umelec si sype popol na hlavu a verejne sa ospravedlnil. „Rešpektujem, že tieto ženy sa konečne cítili dostatočne komfortne na to, aby prehovorili,” vyjadril sa Domingo vo svojom vyhlásení pre Los Angeles Times. „Chcem, aby vedeli, že mi je úprimne ľúto bolesti, ktorú som im spôsobil. Preberám plnú zodpovednosť za svoje správanie a zmenil som sa.”

Plácido Domingo s manželkou Martou. Zdroj: SITA/Tibor Rosta/MTI via AP

Zároveň však obvinenia zo sexuálneho nátlaku či zneužívania razantne odmieta. „Teraz rozumiem, že niektoré ženy sa mohli obávať byť ku mne úprimné z dôvodu, že by mohlo mať negatívny vplyv na ich kariéru, ak by tak urobili. I keď toto nebolo nikdy mojím zámerom, nikto by sa takto nikdy nemal cítiť.”

Plácido Domingo mal údajne vytvárať sexuálny nátlak na ženy na pracovisku i mimo neho. Zdroj: SITA/AP Photo/Shizuo Kambayashi

Škandál na Domingove pracovné aktivity zatiaľ dopad nemá a s vystúpeniami, ktoré má dlhodobo dohodnuté, sa naďalej počíta. A niet sa čomu čudovať. Takmer osemdesiatročný tenorista pravidelne vypredáva najznámejšie operné sály po celom svete.