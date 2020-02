Známy americký herec túži po láske! Vzťah musí byť zmysluplný

NEW YORK - Americký herec a filmár Ben Affleck chce mať zmysluplný vzťah. Ako uviedol v rozhovore s novinárkou Diane Sawyer, ktorý odvysielali v relácii Good Morning America, na internetových zoznamkách ani na zoznamovacích aplikáciách ho ale nenájde.

"Nie som na žiadnych webstránkach, nie som ani na aplikáciách na randenie. Ani na Tindri, Grindri, Brindri, Bumble či Humble. Nie som na žiadnej z nich. Nesúdim ľudí, ktorí sú. Poznám ľudí, ktorí ich používajú a zabávajú sa, ale to nie je pre mňa," vysvetlil 47-ročný umelec s tým, že by chcel "mať vzťah, ktorý je hlboko zmysluplný a taký, ktorému by som sa mohol odovzdať". Ako neskôr dodal, dúfa, že o päť rokov bude v "zdravom, stabilnom, milujúcom a vernom vzťahu". Affleck bol v rokoch 2005 - 2018 ženatý s herečkou Jennifer Garner, s ktorou má tri deti.

Ben Affleck, celým menom Benjamin Geza Affleck-Boldt, sa do povedomia verejnosti dostal snímkami Flákači (1995) a Hľadám Amy (1997) režiséra Kevina Smitha. Preslávil sa však najmä vďaka filmu Dobrý Will Hunting (1997). Za scenár, ktorý napísal spolu s Mattom Damonom, získal Oscara a Zlatý glóbus, pričom obaja si v úspešnej dráme aj zahrali. Neskôr účinkoval vo filmoch ako Zamilovaný Shakespeare (1998), Armageddon (1998), Dogma (1999), Pearl Harbor (2001), Najväčšia hrozba (2002), Otcom na plný úväzok (2004), Zabiť eso (2006), Nie je z teba až tak paf (2009), Na odstrel (2009) či v krimidráme Mesto (2010), ktorú rovnako ako snímku Zbohom baby (2007) sám režíroval.

V roku 2012 na seba upozornil politickým trilerom Argo, ktorý získal Oscara v kategórii Najlepší film a Affleck si za réžiu vyslúžil napríklad ceny BAFTA a DGA či Zlatý glóbus. Predstavil sa tiež v snímkach Hra na hrane (2013), Stratené dievča (2014), Účtovník (2016), Pod rúškom noci (2016), Batman vs. Superman: Úsvit spravodlivosti (2016), Justice League (2017) alebo Triple Frontier (2019).