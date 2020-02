Pikantná selfie Naomi Campbell: 50-tka na krku a ona sa fotí HOLÁ!

LONDÝN - Ešte nepatrí do starého železa! Hoci modelka Naomi Campbell oslávi o pár týždňov okrúhle, 50. narodeniny, stále môže smelo konkurovať mladším ročníkom. Dokázala to aj v uplynulých dňoch, keď sa objavila na prehliadkovom móle. S mladými manekýnkami však drží krok aj čo sa sociálnych sietí týka. Pozrite, vycapila tam nahú selfie z postele.

V Londýne aktuálne prebieha Autumn/Winter 2020 fashion week, v rámci ktorého sa konala aj módna šou značky Tommy Hilfiger. Na prehliadkovom móle sa objavili aj netypické manekýnky a manekýni. Nechýbali plus size krásky, zrelšie modelky, či mladík, ktorý má celú tvár pokrytú tmavými pehami. Okrem nich sa po móle prešli aj top hviezdy modelingu, a to Georgia May Jagger, Winnie Harlow a Naomi Campbell.

Na módnej šou sa Naomi Campbell predviedla zahalená od havy po päty. Zdroj: SITA

Pri pohľade na poslednú spomínanú znie neuveriteľne, že v máji oslávi už 50. narodeniny. Nielen pekná tvár, ale aj dokonale udržiavaná figúra sú prednosti, vďaka ktorým pôsobí Naomi Campbell dojmom, akoby zastavila čas.

Na móle sa Naomi predviedla zahalená od hlavy po päty. Avšak svojich priaznivcov pár hodín na to potešila pikantnou selfie, ktorú zverejnila na instagrame. Fotka vznikla v posteli a modelka na nej pózuje nahá. Samozrejme, medzi fanúšikmi vyvolala veľké nadšenie a nechýbajú ospevné komentáre. Nuž, nečudo...

Naomi Campbell zverejnila na instagrame takúto pikantnú selfie. Zdroj: Instagram