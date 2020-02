Slávna speváčka (54) v obkľúčení sexi chlapov: Ehm, čo tie ruky v rozkroku?!

Shania Twain

Zdroj: profimedia.sk

NEW YORK - Nepatrí do starého železa! Reč je o speváčke menom Shania Twain (54), ktorá bol jedným z účinkujúcich na podujatí American Heart Association Go Red for Women Red Dress Collection fashion show. Na akcii sa predviedla v úlohe modelky a zaspievala aj svoje najväčšie hity. Okolo nej sa motali fešní tanečníci, ktoré v určitej chvíli predvádzali pomerne zvláštne pohyby.