TOP 5 outfitov z odovzdávania Oscarov: Najsexi herečka, obrí výstrih modelky a muž v šatách!

LOS ANGELS - Deväťdesiaty druhý ročník Academy Awards, ktoré sú nám viac známe ako odovzdávanie filmových Oscarov, je za nami. Nedeľa patrila celebritným tváram a okrem odovzdávania prestížnych cien sa hollywoodske hviezdy snažili blysnúť v tých najlepších outfitoch. Niektorým to vyšlo na jednotku s hviezdičkou, iní nielenže netrafili do čierneho, ale úplne minuli celý terč! Tu je 5 TOP outfitov.

Prestížne odovzdávanie cien Academy Awards už má svojich víťazov. Nahodiť sa však snažili všetci, avšak nie každému to vyšlo. Niektorí zvolili skutočne outfity na úrovni, iní zasa zvolili šaty, pri ktorých sa nám zastavuje rozum. Nielen nad tým, že niekto niečo také vymyslí, ale aj nad tým, že si to niekto oblečie. I keď musíme uznať, že to chce rozhodne odvahu, na seba dať niektoré kúsky.

Tento titul si rozhodne zaslúži muž. Herec Billy Porter totiž naskočil na ženskú vlnu a obliekol si šaty. I keď v Amerike to nie je nič nezvyklé, u nás by takto rozhodne nepochodil, a to aj napriek tomu, že toto nie je jeho prvý pokus a ženské veci si na seba obliekol už niekoľkokrát. I tak však na odovzdávaní Oscarov pôsobil v trblietavom zlatom vršku a nadýchanej sukni najextravagantnejšie.

Billy Porter pôsobil zo všetkých prítomných najextravagantnejšie. Zdroj: SITA

NAJODHALENEJŠÍ

Tu niet nad čím uvažovať. Je nad slnko jasnejšie, že tento titul rozhodne patrí modelke s menom Blac Chyna. Stačil by kúsok a prítomným by bez hanby ukázala celý predok v plnej kráse. Obrovský výstrih po pupok spôsobil, že jej zrejme len málokto pozeral do očí a rázporok mala taký vysoký, že jej bolo vidieť takmer až do...

Blac Chyna sa poriadne odhalila. Zdroj: SITA

NAJHORŠÍ

Aj keď bola od hlavy po päty navlečená do kúskov prestížnej módnej značky, vyzerala ako vo vreci. Speváčka Billie Eilish stavila na biely kostým, v ktorom však vyzerala skôr ako oblečená v medveďom pyžame, než súca na odovzdávanie prestížnych cien. A nezachránila to ani značka oblečenia. Nehovoriac o tých nevkusných dlhých čiernych pazúroch.

Billie Eilish vyzerala v komplete ako vo vreci. Zdroj: SITA

NAJROMANTICKEJŠÍ

Kristin Cavallari, americká televízna hviezda a módna dizajnérka a herečka vie, čo jej pristane. Ako blondínke jej svedčí bledá modrá a šaty, ktoré zvolila, boli výborná voľba. Kráska z Denveru vyzerala v dlhých jemných šatách, ktoré podčiarkli jej postavu, ako z romantického filmu.

Kristin Cavallari vie, čo jej pristane. Zdroj: SITA

NAJSEXI

Rozhodne najlepším a najsexi outfitom oslovila herečka Charlize Theron, ktorá bola nominovaná v kategórii najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe. Krásna blondínka stavila na elegantnú farbu a doslova trafila do čierneho. V dlhej čiernej róbe s vlečkou, spusteným ramienkom a vysokým rázporkom bola neprehliadnuteľná a rozhodne najsexi zo všetkých prítomných žien!