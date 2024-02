Televízna hviezda (37) zbalila 24-ročného zajačika: Musia čeliť drsnej kritike!

Kristin Cavallari (Zdroj: SITA)

Cavallari sa do povedomia verejnosti dostala vďaka viacerým reality šou. Okrem toho sa prezentuje aj ako módna návrhárka a autorka. Na sociálnych sieťach má množstvo fanúšikov a len na Instagrame má viac ako 4 milióny sledovateľov.

Kristin Cavallari (Zdroj: SITA)

Tých však mierne pobúril jeden z jej posledných príspevkov. V ňom totiž priznala vzťah s o 12 rokov mladším partnerom - športovcom Markom Estesom. V komentároch sa tak viacerí ironicky pýtali, či to nie je jej syn a či ešte nie tínedžer.

Dvojicu však podobné reči podľa informácií magazínu Page Six vôbec netrápia. „Sú to dospelí ľudia, ktorí si môžu robiť čo chcú, takže koho to zaujíma? Každý má právo na svoj názor, ale Kristin a Mark nevenujú týmto rečiam žiadnu pozornosť," povedal zdroj.