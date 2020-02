Heribanová po boku nového muža žiari, Brušková ukázala bruško a Mikloškov ex: Rasťo, čo tá chlpatá vec?!

Slávnostná premiéra životopisnej drámy Judy prilákala v pondelok večer do kina známe tváre. Film o skvelej herečke a speváčke si nenechala ujsť moderátorka Alena Heribanová, ktorá prišla v sprievode svojho partnera Konrada Kreuzera. Na sympatickej brunetke je jasne vidieť, že vzťah s nemeckým podnikateľom jej prospieva a ona aj po šesťdesiatke doslova žiari.

Alena Heribanová po boku Konrada doslova žiari. Zdroj: Jan Zemiar

A na premiére rozhodne zažiarila aj modelka Barbora Brušková. A to aj napriek tomu, že od hlavy po päty bola nahodená v čiernej farbe. Jeden detail sa však nedal prehliadnuť, a to jej vykúkajúce bruško spod topu. Barbora sa rozhodne má čím pochváliť a postavičku ako lusk jej môže závidieť nejedna žena.

Modelka Barbora Brušková ukázala bruško. Zdroj: Jan Zemiar

Na filmovú novinku sa prišiel pozrieť aj bývalý partner módneho návrhára Fera Mikloška, Rasťo Holubec. Prišiel, ako inak, skvele nahodený, no jedna vec poriadne pútala pozornosť. Na svoj mobil si dal totiž neobvyklý chlpatý obal. Telefón tak pôsobil, akoby sa Rasťo pobil s medveďom Yogim a kožušinu prakticky využil. Samozrejme, že ide o štýlový kúsok, no i tak. Nie každý by nabral odvahu takto si vyzdobiť svoj mobil.