Módne (s)hity z Krištáľového krídla: Luxusná Sklovská, beztvará Záblacká a... TOTO je prvá dáma večera!

BRATISLAVA - V nedeľu večer sa v novej budove Slovenského národného divadla odovzdávali ocenenia Krištáľové krídlo. Na 23. ročník prišlo opäť mnoho známych tvárí zo sveta umenia, športu i politiky. Dámy sa pekne nahodili, aby čo najlepšie reprezentovali. Na to, ako sa im to podarilo, si posvietila módna návrhárka Andrea Koreňová, ktorá zhodnotila outfity prítomných žien. A má aj jednoznačnú víťazku!

Celeste Buckingham, speváčka

Nádhernej Celeste rozhodne odporúčam sviežejšie outfity. Ramená by som zvolila zakryté. To, že je Celeste krv a mlieko, nedáva zelenú tmavým, naoko zužujúcim farbám. Rozhodne odporúčam vzory a farby! Chválim lodičky. Sú naozaj elegantné.

Zdroj: Jan Zemiar

Sima Martausová, speváčka

Nádherný outfit poňatý tradične na ľudovú nôtu. Ja som za! Milujem kreativitu a sviežosť. Náušnice kompletizujú tento umelecký look. Dávam 100 bodov plisovanej dolnej časti.

Zdroj: Jan Zemiar

Sisa Sklovská, speváčka a herečka

Určite veľmi luxusný a elegantný outfit. Prekrásna žena v nesmrteľnej čierno-zlatej kombinácii. Dokonale zladená. Veľmi chválim kabelku. Som rada, že si nevzala obyčajnú zlatú listovú, ale takú cifrovanú zložitejšiu.

Zdroj: Jan Zemiar

Lenka Tóthová, manželka Mateja Tótha

Nemám žiadnu emóciu. Šaty sú zaujímavé, no mierne neženské. Sú len zaujímavé a celkový look je trošku chladný. Ale chápem zámer a napriek tomu je to vkusné.

Zdroj: Jan Zemiar

Andrea Zimániyová, speváčka

Šaty naozaj vychytala. Top farba, veľmi moderné, lichotivé postave. Oceňujem decentnú dĺžku šiat, ktorá dodáva žene úctu. Topánky majú nádhernú farbu, ktorá sa k šatám veľmi hodí.

Zdroj: Jan Zemiar

Iveta Černá, manželka Vlada Černého

Krásna žena s jasným fashion zámerom. Stavila na tmavú obtiahnutú siluetu a keďže má krásnu postavu, nemôžem nič vytknúť. Elegantné a atraktívne.

Zdroj: Jan Zemiar

Katarína Ťapáková, manželka Mareka Ťapáka

Stavila na istotu. Krásna žena, krásna postava. Keď odhliadneme od nízkej nápaditosti, celkovo je to elegantné a lichotivé postave. Dáme sa to hodí. Kabelku by som možno dala trošku jemnejšiu. Ale napriek tomu dodám: Nabudúce šup farby na seba a trošku viac kreativity.

Zdroj: Jan Zemiar

Dominika Richterová, herečka

Dáma vyzerá ako mladá marhuľka. Sladké a pekné. Mám rada ženy, ktoré vedia, aká farba im pristane.

Zdroj: Jan Zemiar

Simona Simanová, moderátorka

Na tomto outfite chválim veľmi krásny odtieň červenej na šatách. Všetko na jednotku, oceňujem krásne kreatívne náušnice. Doplnky ladia a účes je hravý.

Zdroj: Jan Zemiar

Vanda Tureková, herečka

Wau! Toto je podľa mňa veľmi fashion outfit. Svieži. Nádherná plisovaná blúzka extrémne kreatívneho strihu! Tu vidieť, že dáma má vkus a sleduje trendy. Všetko viac než dokonalé!

Zdroj: Jan Zemiar

Silvia Šarközi, hudobníčka

Jednoducho povedané: Prvá dáma večera. Ohnivý outfit a Silviina oslnivá krása spôsobila podľa mňa šoky na „mieste činu". Toto je vzor pre mnohé ženy. Nebojte sa dať si na seba farby!

Zdroj: Jan Zemiar

Vanessa Šarközi, speváčka

Krásna ruža v rozpuku po svojej nádhernej maminke! Ale keď už niečo poznamenať, tak trošku mi vadí, že podšívka je pevná. Viac by sa hodil jemný telový tyl, ktorý by bol v celej dĺžke vlečky. Trošku ma ruší ukrojenie podšívky v dolnej časti. Kabelku by som zvolila nejakú bielu s výraznými kryštálikmi.

Zdroj: Jan Zemiar

Oľga Záblacká, speváčka a bývalá moderátorka

Fuu no... Farba je top a pani Záblackej aj pristane. Ale to je všetko. Strih nie je lichotivý. Je to celé akési beztvaré, priam deformujúce postavu. Tieto šaty treba urgentne prerobiť aspoň na zavinovačky s pásom na previazanie. Kabelka a vzor na ramenách - akože ok, je to art. Chápem. No ten strih - NIE!

Zdroj: Jan Zemiar

Andrea Čurná, manželka hudobného experta Juraja Čurného

Mrzí ma to, ale prvý pohľad mi padol na tú strašne čiernu kabelku. Vzhľad a lá doma som nenašla tašku k šatám a nechcelo sa mi zháňať, tak čiernou nič nepokazím. A pokazilo to všetko. Škoda. Šaty sú skvostné a čierna kabelka ich usmrtila. A som rada, že nevidieť lodičky. Porazilo by ma, ak by boli čierne.

Zdroj: Jan Zemiar

