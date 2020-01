Nečakané gesto Leoša Mareša: Venuje státisíce na charitu v zahraničí... Chce podporiť TOTO!

Český moderátor Leoš Mareš a jeho manželka Monika sa opäť vybrali do zahraničia, a to až do ďalekej Austrálie. Zachcelo sa im totiž pozrieť si prestížny tenisový turnaj Australian open, kde momentálne svoje výkony dokazujú aj české tenistky – Bára Strýcová, Petra Kvitová a Karolína Plíšková.

Leoš Mareš je s manželkou Monikou v Austrálii. Zdroj: Instagram LM

Práve tu sa v Leošovej hlave zrodila zaujímavá myšlienka. Spolu s manželom Karolíny Plíškovej Michalom Hrdličkom zosnovali plán, že raketu, s ktorou Karolína vyhrala zápas, ponúknu do verejnej dražby. Vyvolávaciu cenu stanovil sám Leoš na 50-tisíc českých korún a prostredníctvom sociálnych sietí mohli ďalej cenu zvyšovať jeho sledovatelia. K rakete navyše Mareš a Karolína prihodili dve vstupenky do players boxu Karolíny Plíškovej na Wimbledon.

Svoju váťaznú raketu do dražby venovala tenistka Natália Plíšková. Zdroj: Instagram L.M.

Moderátor sa rozhodol, že výťažok z tejto spontánnej dražby poputuje práve do Austrálie na pomoc boju proti požiarom, ktoré krajinu sužujú už dlhé týždne. Nápad sa ľuďom zapáčil a ceny stúpali závratnou rýchlosťou. Majiteľom rakety sa napokon stal sympatický mladík Filip, ktorý za ňu neváhal vytiahnuť z vrecka až 260-tisíc českých korún.

Leosš Mareš sa rozhodol výťažok z dražby venovať na uhasenie požiarov v Austrálii. Zdroj: Instagram L.M.

Keďže nejde zrovna o zanedbateľnú sumu, moderátor sa s mladíkom spojil, aby sa presvedčil, či si je istý, že sa chce takejto sumy naozaj vzdať. Zdá sa však, že výherca na to má a o svojej investícii je presvedčený. „Mrknem na Wimbledon, snáď na mňa za pol roka s tými lístkami nezabudnú," podpichol Filip. Zároveň však priznal, že má z tohto príspevku dobrý pocit. Snáď aj táto čiastka pomôže konečne uhasiť ničivé plamene u protinožcov.