Známa speváčka bojkotuje podprsenku: Fanúšikom takto servíruje svoje prsia!

LOS ANGELES - Dopraje im voľnosť! Hoci väčšina žien by bez podprsenky neodišla z domu, nájde sa tiež dosť takých, ktoré sa týmto kúskom bielizne nemienia obmedzovať. Patrí k nim aj slávna speváčka Rita Ora (29). Tá sa na potešenie svojich mužských fanúšikov nechá takto zvečniť a provokatívnych záberov má plný instagram.

Celebritné krásky sú si veľmi dobre vedomé, že v dnešnej dobe je kontakt s fanúšikmi mimoriadne dôležitý. Napomáhajú im v tom sociálne siete, prostredníctvom ktorých sa s nimi delia nielen o pracovné novinky, ale tiež o záležitosti súkromného charakteru. Pomerne bežné sú už aj príspevky, ktorými prominentné krásky šteklia fantáziu mužských priaznivcov a predvádzajú svoj sexepíl.

Speváčka Rita Ora v poslednom čase zverejňuje fotky, ktoré majú spoločné to, že na nich pózuje bez podprsenky. Samozrejme to neušlo ani jej obdivovateľom. „Ty vieš ako človeku spríjemniť deň. Viaceré ženy by si z teba mohli brať príklad. Podprsenka je zbytočnosť,” znejú vybrané z komentárov.

Treba ale uznať, že vnady bez podprsenky nie sú jedinou speváčkinou prednosťou. Rita je totiž talentovaná a na konte má viacero úspechov. Za zmienku stojí i jej udržiavaná figúra, pekná tvárička a šarm, ktoré nepochybne zdedila po svojej mame.