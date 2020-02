Absolútna senzácia na Oscaroch: Toto sa v kategórii najlepší film stalo prvý raz v dejinách!

Zároveň sa však stala aj prvým cudzojazyčným filmom, ktorý zvíťazil v kategórii Najlepší film, a získala aj ceny za réžiu (Džun-ho Pon) a pôvodný scenár (Džun-ho Pon, Won-han Džin).

Oscara za mužský herecký výkon v hlavnej úlohe si podľa očakávania prevzal Joaquin Phoenix za titulnú rolu v temnej komiksovke Joker. Snímka, ktorá s jedenástimi nomináciami vládla zoznamu kandidátov v 92. ročníku udeľovania Oscarov, napokon získala dve trofeje, keď akademici ocenili aj Hildur Gudnadóttir za pôvodnú filmovú hudbu.

Cenu za ženský herecký výkon v hlavnej úlohe získala Renée Zellweger za stvárnenie Judy Garland v životopisnej snímke Judy. Za vedľajšie roly akademici ocenili Brada Pitta (Vtedy v Hollywoode) a Lauru Dern (Manželská história).

Najlepším animovaným filmom sa stala Toy Story 4 a cenu pre najlepší dokumentárny film získala Americká fabrika. Trofej za adaptovaný scenár si prevzal Taika Waititi vďaka snímke Králiček Jojo. Počas galavečera v hollywoodskom Dolby Theatre tiež Tom Hanks oznámil, že očakávané filmové múzeum akadémie otvoria pre verejnosť v pondelok 14. decembra.

Prehľad víťazov a víťaziek v 92. ročníku udeľovania Oscarov:

Najlepší film: Parazit

Zdroj: SITA/AP Photo/Chris Pizzello

Mužský herecký výkon v hlavnej úlohe: Joaquin Phoenix - Joker

Zdroj: SITA/AP Photo/Chris Pizzello)

Mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe: Brad Pitt - Vtedy v Hollywoode

Zdroj: SITA/AP Photo/Chris Pizzello)

Ženský herecký výkon v hlavnej úlohe: Renée Zellweger - Judy

Zdroj: SITA/AP Photo/Chris Pizzello)

Ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe: Laura Dern - Manželská história

Réžia: Džun-ho Pon - Parazit

Adaptovaný scenár: Taika Waititi - Králiček Jojo

Zdroj: SITA/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Pôvodný scenár: Džun-ho Pon, Won-han Džin - Parazit

Zdroj: SITA/AP Photo/Chris Pizzello

Najlepší medzinárodný film: Južná Kórea - Parazit

Najlepší dokumentárny film: Americká fabrika

Najlepší animovaný film: Toy Story 4

Jonas Rivera, Mark Nielsen a Josh Cooley Zdroj: SITA/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Pôvodná filmová pieseň: (I’m Gonna) Love Me Again z filmu Rocketman (hudba: Elton John, text: Bernie Taupin)

Pôvodná filmová hudba: Hildur Gudnadóttir - Joker

Kamera: Roger Deakins - 1917

Kostýmy: Jacqueline Durran - Malé ženy

Zdroj: SITA/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Masky: Bombshell - Kazu Hiro, Anne Morgan a Vivian Baker

Strih: Andrew Buckland, Michael McCusker - Le Mans '66

Výprava: Barbara Ling, Nancy Haigh - Vtedy v Hollywoode

Strih zvuku: Le Mans '66 - Donald Sylvester

Mix zvuku: 1917 - Mark Taylor a Stuart Wilson

Vizuálne efekty: 1917 - Guillaume Rocheron, Greg Butler a Dominic Tuohy

Najlepší krátky animovaný film: Hair Love

Matthew A. Cherry a Karen Rupert Toliver Zdroj: SITA/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Najlepší hraný krátky film: The Neighbors’ Window

Najlepší krátky dokumentárny film: Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)