Vojvodkyňa Camilla sa vyjadrila k Harrymu a Meghan: Budú jej chýbať? Jej reakcia baví svet!

Camilla, vojvodkyňa z Cornwallu, bola prvá z členov kráľovskej rodiny, ktorá sa po odchode princa Harryho objavila v spoločnosti. Musela tak odpovedať na otázku, či jej nevlastný syn a nevesta budú chýbať. No otázka princovu nevlastnú mamu zaskočila natoľko, že teraz jej reakcia baví svet.

Najprv totiž len zaskočene pozerala a po dvojsekundovej odmlke zo seba vystrúhala len strohé: „Course.“ Čo by sa dalo preložiť ako „Určite.“ Vojvodkyňa síce túto krátku odpoveď povedala s úsmevom na tvári - no ten bol skôr hraný ako úprimný.

Všetci sa totiž zhodli na tom, že Camilla svoje „určite“ vôbec nepovedala s nadšením a nad tým, aké slovo vo svojej strohej odpovedi zvolí, musela niekoľko sekúnd premýšľať. Televízia ITV zverejnila na Twitteri krátke video, ktoré sa na internete začalo šíriť rýchlosťou svetla.

Watch Camilla’s face closely as she answers the question: “Will you miss Harry & Meghan?”

The Duchess of Cornwall smiles, pauses, then says “Hmmm. Course!” pic.twitter.com/CbPbb92bAL