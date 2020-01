Nový život Harryho a Meghan sa začína: Veľkolepé privítanie sa nekonalo, princ priletel do Kanady so sklonenou hlavou!

LONDÝN - Britský princ Harry priletel do Kanady, aby tam spolu so svojou manželkou Meghan a synom Archiem začal nový život. S odvolaním sa na správy britských médií o tom v utorok informovala agentúra AFP.

Denník The Daily Mail v utorok napísal, že Harry priletel do kanadského Vancouveru v pondelok o 19.00 miestneho času z Londýna. Denník zverejnil aj fotografiu princa vystupujúceho z lietadla. Na tamojšom letisku Harryho podľa britských médií čakalo vozidlo, ktoré ho odviezlo na vnútroštátny let do mesta Viktória, kde so svojou rodinou strávil posledné dva mesiace.

Prominentný pár by si podľa miestnych médií rád zaobstaral dom na pláži vo Vancouveri či prípadne v Toronte, kde Meghan pred sobášom žila niekoľko rokov počas toho, ako hrala v seriáli Suits (Kravaťáci). Harry a Meghan nedávno informovali, že chcú postupne nadobudnúť finančnú nezávislosť a prestať sa zúčastňovať na oficiálnych podujatiach vyplývajúcich z ich postavenia.

Buckinghamský palác v sobotu oznámil, že Harry a Meghan už nebudú disponovať titulom "kráľovská výsosť" a nebudú viac platení z verejných peňazí. Dvojica zároveň splatí približne 2,4 milióna libier z prostriedkov daňových poplatníkov, ktoré boli vynaložené na renováciu jej sídla v blízkosti hradu Windsor.

Podľa dohody zostane Harry princom a pár si ponechá tituly vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu. Dvojica chce žiť striedavo v Británii a Severnej Amerike, nebude sa však zúčastňovať na oficiálnych podujatiach kráľovskej rodiny. Harry je stále v poradí šiestym následníkom britského trónu. Princ v nedeľu uviedol, že rozhodnutie vzdať sa postavenia v kráľovskej rodine nebolo urobené ľahkovážne, avšak "neexistovala iná možnosť".