Obrovská rana pre speváčku Céline Dion: 4 roky po smrti manžela a brata prišla o mamu... Emotívna rozlúčka!

Pre kanadskú speváčku Céline Dion je január doslova mesiacom smútku. Pred štyrmi rokmi 14. januára ju navždy opustil jej manžel a len dva dni po ňom umrel aj jej brat Daniel. Presne na štvrté výročie úmrtia Daniela zomrela aj Célinina mama, ktorú za veľkou mlákou ľudia poznali ako televíznu moderátorku a filantropku. Thérèse Tanguay Dion odišla vo veku 92 rokov a bola obklopená svojou rodinou.

Celine Dion prišla o milovanú mamu. Zdroj: Instagram C.D.

Mama Dion, ako ju v Kanade volali zomrela vo štvrtok a teda tesne pred koncertom speváčky v Miami. Už ho nemohla odmietnuť a tak sa s ňou na koncerte emotívne rozlúčila. Na veľkom plátne svietila fotka Thérèse a Céline jej do neba zaspievala nádhernú baladu Somewhere over the Rainbow.

S mamou sa rozlúčila aj prostredníctvom Instagramu. Pridala fotografiu s láskyplnými slovami. „Mami, tak veľmi ťa ľúbime. Dnešnú šou venujeme tebe a ja budem pre teba spievať z celého srdca. S láskou Céline,“ napísala Kanaďanka na sociálnej sieti.