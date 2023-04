Vážne chorá Céline Dion ohlásila veľkolepý návrat: Takto dnes vyzerá!

OTTAWA - Po dlhšej dobe sa pripomenula fanúšikom. Svetoznáma speváčka Céline Dion (55) na konci minulého roka oznámila, že trpí nevyliečiteľnou neurologickou chorobou. Teraz však potešila všetkých svojich nadšencov, keď zverejnila, že sa môžu tešiť na jej novú tvorbu. Vo videu ukázala aj to, ako momentálne vyzerá.

Na konci minulého roka prekvapila Céline Dion svojich fanúšikov videom, ktoré v nich vyvolalo obrovský smútok. Ani samotná speváčka neudržala slzy, keď celému svetu oznámila, že trpí nevyliečiteľnou neurologickou chorobou a že musí zrušiť svoje turné.

Počas tohto týždňa však prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti Instagram informovala, že naspievala niekoľko piesní k filmu Love Again, v ktorom si zahrajú napríklad Priyanka Chopra či Sam Heughan.

„Poznačte si do kalendárov, že už 5. mája sa film Love Again dostane do kín a 12. mája vyjde aj album, ktorý obsahuje aj 5 mojich úplne nových piesní," napísala na sociálnej sieti hviezdna speváčka.

Vo videu, ktorý tento oznam sprevádza, sa po dlhšom čase svojím fanúšikom ukázala aj samotná Dion. Tí sú z jej návratu samozrejme nadšení, čo sa ukázalo aj v komentároch pod videom. „Som veľmi šťastný, že konečne počujem tvoju novú pieseň. Tvoj hlas je ako dotyk anjela. Čo najskôr sa uzdrav, " napísal jeden z jej obdivovateľov.