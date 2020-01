Známa americká speváčka stále pracuje na svojom sebavedomí: Je to náročné!

NEW YORK - Americká speváčka Meghan Trainor vystupuje ako sebavedomá žena, no na svojej sebaistote nepretržite pracuje. Nie je to pre ňu pritom jednoduché.

Prezradila to v rozhovore pre britský online denník The Independent. "Je to náročné. Každý hovorí ‘Si silná a veríš v seba, a si taká sebaistá’, a ja odpovedám ‘Čože? Nie, nie som.’ Stále na tom pracujem," vyjadrila sa 26-ročná interpretka.

Rodáčka z Nantucketu v štáte Massachusetts sa niekedy cíti osamelo, pretože len málo ľudí sa vie naozaj stotožniť s tým, aký má ako celebrita život. Rozprávať sa o tom s jej priateľmi je podľa jej slov náročné. "Hovoria ‘Ja viem, ako sa cítiš.’ Nie, neviete, ako sa cítim, pretože nie ste popová hviezda. Nerobíte rozhovory, ja ich robím, nesedíte v kresle. Chcem idol, ako je Kelly Clarkson, s ktorou by som sa o tom mohla porozprávať, ale... no, očividne je zaneprázdnená," skonštatovala a dodala, že nie je jednoduché kamarátiť sa s popovými hviezdami.

Meghan Trainor začala písať piesne už ako jedenásťročná. V roku 2009 vydala nezávislý eponymný album a o dva roky k nemu pribudli nahrávky I'll Sing With You a Only 17. Skutočne ju však preslávil až singel All About That Bass z prvej oficiálnej štúdiovky Title, ktorá vyšla v januári 2015. Z nej pochádzajú aj single Lips Are Movin, Dear Future Husband a Like I'm Gonna Lose You. Vďaka spomínanej skladbe All About That Bass si na konto pripísala dve Billboard Music Awards a v roku 2016 dostala Grammy pre nováčika roka. V máji 2016 vydala druhú štúdiovku Thank You a 31. januára uvedie na trh album Treat Myself.