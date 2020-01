Dražba ručne písaného textu piesne The Beatles: Fúúú, astronomická sumička!

Aukcia sa začína na sume 195-tisíc dolárov (v prepočte približne 175-tisíc eur). Skladba While My Guitar Gently Weeps sa nachádza na eponymnom dvojalbume skupiny z roku 1968, ktorý je známy aj ako White Album. V piesni hosťuje gitarista Eric Clapton.

The Beatles vznikli v roku 1960 v Liverpoole a hudobná kritika ich dodnes považuje za jednu z najlepších a najvplyvnejších kapiel všetkých čias. Vo Veľkej Británii nahrali a vydali dvanásť štúdiových albumov. Kapela má na konte desať prestížnych cien Grammy, vrátane trofeje za celoživotný prínos. Formácia získala aj Oscara, a to za skladbu Let It Be z rovnomenného dokumentárneho filmu z roku 1970. V roku 1988 The Beatles uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy. Medzi najväčšie hity skupiny patria skladby ako napríklad Please Please Me, Help!, Ticket to Ride, Yesterday, All You Need Is Love, Hey Jude, Come Together, A Hard Day's Night alebo And I Love Her. Speváka a gitaristu Johna Lennona zavraždil v roku 1980 v New Yorku Mark David Chapman a gitarista George Harrison v roku 2001 podľahol rakovine. Zvyšní členovia, Paul McCartney (basgitara, spev) a Ringo Starr (bicie) sú stále hudobne aktívni.