Ľadová kráľovná Victoria Beckham priznala svoje chyby: Zmierila sa s tým až v 45-ke!

LONDÝN - Victoria Beckham (45) vždy pôsobila tak trochu neprístupne a vyzeralo to, že chce za každých okolností vyzerať dokonalo. Ako ale najnovšie prezradila, uvedomuje si svoje nedokonalosti. Len jej trvalo 45 rokov, kým sa s nimi vyrovnala.

Victoria Beckham zažila obrovský úspech so Spice Girls, teraz je zas považovaná za módnu ikonu, pričom sama je úspešnou návrhárkou. Nie je žiadnym tajomstvom, že krásu ženy vie podčiarknuť práve správny výber oblečenia.

Pokladá sa však sama Victoria za krásnu ženu? „Nie, vôbec nie. Ale robím to najlepšie s tým, čo mám nadelené. Vidím svoje nedokonalosti a chyby a usmievam sa: takáto som a nejdem skúšať to meniť,” povedala pre magazín Harper’s Bazaar, pre ktorý pózovala ako modelka.

Zdroj: instagram.com/victoriabeckham

Jej slová znejú veľmi vyrovnane, Victoria ale prezradila, že so svojím vzhľadom nebola kedysi úplne zmierená. „Trvalo mi to dlhý, dlhý čas v 45 rokoch prísť na to, že som vlastne v pohode. Keď dospievate, ste posadnutí tými najhlúpejšími vecami, ale keď sa stávate staršími, učíte sa, ako sa cítiť pohodlne vo svojej vlastnej koži,” uviedla bývalá speváčka.

Ako dodala, je maximálne spokojná so svojím životom – tvrdo pracuje, nevyzerá najhoršie, má 4 deti, na ktoré je hrdá, a úžasného manžela. Práve vďaka tomu sa cíti spokojná.