Toto je TELO slávnej 50-tničky: Dokonalý zadok a na bruchu tehličky!

MIAMI - Závisťou zblednú aj mladšie! Jennifer Lopez síce tento rok oslávila 50. narodniny, avšak pri pohľade na ňu to znie neuveriteľne. Talentovaná tanečnica, speváčka a herečka totiž svojim vzhľadom udivuje pri každej príležitosti. Napríklad aj cestou do posilňovne...

Nie je žiadnym tajomstvom, že Jennifer Lopez intenzívne pracuje na svojej kondícii. Odmenou za vhodné stravovanie a pravidelný pohyb sú jej priam božské krivky. Tie vystavila na obdiv napríklad vo filme Zlatokopky. A oplatilo sa! Kráska je totiž za svoj herecký výkon nominovaná na Zlatý Glóbus.

Jennifer Lopez vo filme Zlatokopky. Zdroj: profimedia.sk

JLo však svoje božské telo pravidelne predvádza aj na instagramovom profile. Kým chlapi pri pohľade na ňu obdivne ochkajú, pre mnohé ženy je veľkou inšpiráciou a motiváciou.

Nejedna hviezda zverejňuje na webe fotky, ktoré pred tým graficky upraví, aby na nich bola dokonalá. To však nie je prípad Jennifer Lopez. Dokazujú to napríklad paparazzi zábery, ktoré vznikli túto sobotu. Bulvárnym fotografom sa talentovanú umelkyňu podarilo zvečniť cestou do posilňovne. Tak čo, spomeniete si na ne, keď sa o pár hodín budete napchávať zemiakovým šalátom? :)

Jennifer Lopez sa môže pochváliť takouto vypracovanou postavičkou. Zdroj: Instagram

Jennifer Lopez má dokonalú postavu aj na paparazzi záberoch. Zdroj: profimedia.sk