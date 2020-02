Sexi bohyňu nafotili paparazzi: Takto vyzerá bez fasády a v teplákoch!

Jennifer Lopez aj počas uplynulého víkendu potvrdila, že je diva. Spoločne s kolegyňou Shakirou vystúpili na Super Bowle a odpálili šou nabitú sexepílom.

Obe krásky sa predviedli v sexi kostýmoch. Samozrejmosťou bolo aj dokonalé líčenie a s ich bujnými hrivami si kaderníci určite dali dosť námahy. Inak, pri pohľad na krásne speváčky len ťažko uveriť, že Jennifer je od Shakiry o sedem rokov staršia.

Pár dní po speváčkinom famóznom výkone sa ju paparazzom podarilo zvečniť počas všedného dňa. Jennifer schovala svoje sexi krivky do pohodlnej teplákovej súpravy, vlasy mala zopnuté do drdola a na jej tvári by ste márne hľadali štipku mejkapu. Za nás jej to však aj tak pristane. Vy súhlasíte?

Takto vyzerá Jennifer Lopez počas všedného dňa. Zdroj: profimedia.sk

Jennifer Lopez vyzerá dobre aj bez mejkapu. No nie? Zdroj: profimedia.sk