FOTO Britskej supermodelke odovzdajú prestížne ocenenie: Nepovažujem sa za ikonu, tvrdí

Štyridsaťdeväťročná rodáčka z Londýna to uviedla v reakcii na udelenie ceny Fashion Icon, ktorú dostane v pondelok od Britskej módnej rady. "Je mi cťou, že ma tak nazvali. No nemyslím si, že som ikona. Rešpektujem však a je to pre mňa veľká česť, že ma za ňu považujú. Súvisí to s vekom a časom, ktorý som tomu už venovala? Asi je to tak, že? Takže slovo ikona súvisí s vekom? Je to tak?," uviedla modelka, ktorá miluje svoju prácu. "S nikým nesúťažím. Mám rada to, čo robím a nerobím to isté každý deň a to sa mi páči," dodala.

Naomi Elaine Campbell sa do sveta modelingu dostala ako 15-ročná. Vypracovala sa na jednu z najúspešnejších modeliek na svete a spolu s ďalšími piatimi kolegyňami Cindy Crawford, Christy Turlington, Lindou Evangelistou, Claudiou Schiffer a Kate Moss sa zaradila do kategórie supermodeliek 90. rokov 20. storočia. Objavila sa vo filmoch Rapsódia v Miami (1995) či Sex po telefóne (1996) a tiež v niekoľkých seriáloch ako napríklad v rokoch 2015 až 2016 v Empire (2015). Okrem kariéry však pútala pozornosť aj výstredným správaním, závislosťou od drog, slávnymi milencami ako Mike Tyson či Robert De Niro, ale aj agresivitou. Niekoľkokrát ju obvinili z násilného útoku na jej zamestnancov, spolupracovníkov a v jednom prípade na policajtov. Objavila sa aj v Madonninej kontroverznej knihe fotografií Sex (1992).