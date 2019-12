Predstaviteľ legendárneho Willa Huntinga sa vďaka práci naučil zaujímavé veci: Šport aj hazard

"Viete čo som sa naučil už veľmi dávno vďaka filmovaniu a za čo som veľmi vďačný? Nikdy som nehral golf, no naučil som sa to. Posledných 20 rokov života môjho otca som s ním hral golf. Len on a ja," povedal. Damon vychováva s manželkou Lucianou Bozán Barroso štyri dcéry, z toho jednu nevlastnú. Ako vyhlásil, aj s nimi by si raz rád zahral golf. "Možno si ho raz zahrám aj s mojimi deťmi, no nehral som golf odvtedy, ako otec zomrel," dodal producent, ktorý sa na pľaci naučil hrať aj poker.

Matthew Paige Damon sa preslávili vďaka filmu Dobrý Will Hunting (1997), pre ktorý s Benom Affleckom napísali Oscarom ocenený scenár a sami si v ňom zahrali. Damon si za stvárnenie matematického génia Willa Huntinga tiež vyslúžil nominácie na Oscara i Zlatý glóbus. Diváci ho môžu poznať aj zo snímok Zachráňte vojaka Ryana (1998), Talentovaný pán Ripley (1999), Kliatba bratov Grimmovcov (2005), Invictus (2009), Zelená zóna (2010), Správcovia osudu (2011), Kúpili sme ZOO (2011), Elysium (2013), Liberace (2013), Marťan (2015), Veľký čínsky múr (2016) či krimi komédie Dannyho jedenástka (2001) a jej pokračovaní. Známy je aj zo série o agentovi Jasonovi Bournovi.