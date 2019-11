FOTO Legendárnemu Leonardovi Cohenovi vychádza posledný album: Po smrti ho dokončil jeho syn Adam

Leonard Cohen

NEW YORK - Nový, posmrtný album od kanadského folkrockového speváka a skladateľa Leonarda Cohena s názvom "Thanks for the Dance" vyšiel ako jeho posledné, celkovo 15. štúdiové dielo. Informovala o tom v sobotu tlačová agentúra AFP.