Skupina Coldplay prišla s nečakaným rozhodnutím: S novým albumom nepôjdu na turné, TOTO je dôvod

Ako vo štvrtok vysvetlil v rozhovore pre britskú BBC spevák a líder kapely Chris Martin, hudobníci sa takto rozhodli preto, že chcú znížiť svoju uhlíkovú stopu a minimalizovať aj ďalšie negatívne dopady na životné prostredie, ktoré sú s veľkými turné známych interpretov spojené. "Nepôjdeme k tomuto albumu na turné. Berieme si rok alebo dva na rozmýšľanie o tom, ako by naše chodenie po turné mohlo byť trvalo udržateľné," povedal spevák.

Počas posledného turné, ktoré Coldplay absolvovali v rokoch 2016 a 2017, odohrala kapela 122 koncertov na piatich kontinentoch. Ako uvádza BBC, takéto veľké turné negatívne ovplyvňuje životné prostredie najmä vďaka neustálemu lietaniu kapely a celého jej štábu. Druhú najväčšiu uhlíkovú stopu vytvára cestovanie samotných fanúšikov na miesta koncertov. "Samozrejme, najvážnejšia vec je lietanie. Ale naším snom je napríklad aj to, že by sme mali koncert bez použitia jediného kúska plastu, a elektrina by mohla pochádzať prevažne zo solárnej energie," povedal spevák Coldplay.

Namiesto tradičného dlhého turné budú mať Coldplay k novému dvojalbumu Everyday Life len dva koncerty v jordánskom Ammáne. Oba sa uskutočnia v piatok, jeden na svitaní a druhý počas západu slnka, pričom obe budú prenášané na YouTube, kde bude ich prenos voľne prístupný. Prvý koncert sa začne 05:00 stredoeurópskeho času a formácia na ňom zahrá všetky skladby z prvej časti albumu, pomenovanej Sunrise. Druhé vystúpenie, obsahujúce skladby z druhej časti, Sunset, sa uskutoční o 15:00 stredoeurópskeho času.

Coldplay vznikli v roku 1996 v Londýne. Prvý štúdiový album Parachutes vydali v roku 2000 a vďaka úspešnému singlu Yellow sa dostali do povedomia verejnosti. Na oceňovanú nahrávku nadviazali štúdiovkou A Rush Of Blood To The Head (2002), z ktorej pochádza napríklad skladba Clocks. Vďaka nej získali prestížnu cenu Grammy. V roku 2005 anglické kvarteto v zložení Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman a Will Champion vydalo tretí album X&Y, po ktorom nasledovali nahrávky Viva La Vida Or Death And All His Friends (2008), Mylo Xyloto (2011), Ghost Stories (2014) a A Head Full Of Dreams (2015). So všetkými pritom dobyli UK Chart. Kapela má na konte napríklad sedem cien Grammy, deväť BRIT Awards, šesť Q Awards či sedem NME Awards.