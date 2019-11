Skupina U2 zaznamenala obrovský úspech: Stala sa najúspešnejšou koncertnou kapelou desaťročia

U2 za obdobie od novembra 2009 do novembra 2019 zarobili na svojich turné spolu 1,03 miliardy amerických dolárov (v prepočte zhruba 935 miliónov eur). Na druhom mieste za U2 nasledujú The Rolling Stones, tretí je Ed Sheeran a štvrtá Taylor Swift. Do desiatky najúspešnejších koncertných interpretov poslednej dekády sa vošli ešte aj Beyoncé, Bon Jovi, Paul McCartney, Coldplay, Bruce Springsteen a Roger Waters.

U2 vznikli v roku 1976 a patria k najúspešnejším kapelám na svete. Na konte majú 14 štúdioviek. Medzi ich najväčšie hity patria skladby Sunday Bloody Sunday, One, With Or Without You, Beautiful Day, Vertigo či Sometimes You Can't Make It On Your Own. Pieseň Ordinary Love, ktorú napísali pre film Mandela: Dlhá cesta k slobode (2013), získala Zlatý glóbus a nomináciu na Oscara. Na konte majú 22 cien Grammy a v roku 2005 ich uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.