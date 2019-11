Promi dcéru zatienila mladá kolegyňa: Maya, z tej si ber príklad!

Maya Hawke

Zdroj: SITA

NEW YORK - Tromfla ju! V pondelok sa na slávnostnom koberci zišli aj hviezdy seriálu Stranger Things. Nechýbala ani Maya Hawke (21). Dcéra slávnych hercov Umy Thurman a Ethana Hawke sa predviedla v nohavicovom kostýme čiernej farby. Ktovie, ako by vyzerala v outfite, ktorý by viac zvýraznil jej krásu...