Hviezda populárneho seriálu opísala, ako sa v dnešnej dobe obsadzujú filmy: Talent už nie je dôležitý!

Maya Hawke (Zdroj: SITA)

Americká herečka bola známa prakticky už od narodenia, keďže je dcérou slávnej hereckej dvojice Ethan Hawke a Uma Thurman. To, že jablko nepadlo ďaleko od stromu, dokázala už v mladom veku, keď sa objavila v populárnom seriáli Stranger Things.

Najnovšie však zaujala aj inak, než len svojím hereckým nadaním. V rozhovore v podcaste Happy Sad Confused totiž opísala, ako to momentálne vyzerá pri výbere hercov do najnovších projektov a uviedla, že kvalita už nie je to najdôležitejšie. Oveľa podstatnejším je podľa nej počet sledujúcich, ktorí herci majú na sociálnej sieti Instagram.

Maya Hawke (Zdroj: SITA)

„Nezáleží mi na Instagrame. Instagram je na nič. Lenže momentálne to funguje tak, že film bude financovaný jedine vtedy, ak majú herci určitý počet sledujúcich. Viacerým režisérom som hovorila, že si zmažem môj účet, ale varovali ma, že by to ovplyvnilo moje ďalšie kastingy," uviedla herečka.

„Povedali mi, že keď obsadzujú film, tak od producentov dostanú papier s počtom sledujúcich, ktorých musia mať herci. Stále je ešte zopár režisérov, možno ich je 10, ktorí majú reputáciu, ktorí ukázali, čo dokážu, takže majú slobodu a súkromie. Nemajú okolo seba ľudí, ktorí im hovoria, aby pomedzi scény šúpali pomaranče kvôli sociálnym sieťam. Pri nich sa môžete sústrediť a naozaj tvoriť film," doplnila Hawke.