Šokujúca túžba Mel B zo Spice Girls: Neuveríte, čo by chcela vlastniť!

"Yorkshire bude navždy mojím domovom. Narodila som sa a vyrástla som v Leeds, no teraz je to tu oveľa milšie, pretože mojej sestre sa narodilo dieťa. Spoločne pripravujeme nedeľný obed, dozeráme na to, aby si naše deti spravili domáce úlohy a cez víkendy chodievame na polia, kde sú ovce. Moja dcéra Angel navštevuje školu, ktorá je hneď za rohom, takže všetko je v poriadku. Páči sa mi myšlienka, že by som vlastnila farmu, no milujem to tu. Je tu krásne a moje deti to tu takisto milujú," povedala v rozhovore pre magazín OK! speváčka, ktorá má aj ďalšie dve dcéry Phoenix a Madison.

Mel B, celým menom Melanie Janine Brown, sa preslávila v dievčenskej skupine Spice Girls. Formácia vydala tri štúdiové albumy - Spice (1996), Spiceworld (1997) a Forever (2000). Mel B má na konte aj dve sólovky - Hot (2000) a L.A. State Of Mind (2005). Venuje sa tiež herectvu.