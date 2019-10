Americká herečka rieši problém, ktorý pozná každá žena: Nájsť rovnováhu medzi TÝMTO je ťažké

NEW YORK - Americká herečka Reese Witherspoon sa stále pokúša nájsť rovnováhu medzi rodinným životom a prácou. Štyridsaťtriročná rodáčka z New Orleans to povedala v rozhovore pre magazín Harper's Bazaar.

"Povedzme si, ako to naozaj je. Každá pracujúca matka sa to neustále snaží vyvážiť. Ale myslím si, že ženy, ktoré sú veľmi zaneprázdnené, sú zároveň tie najproduktívnejšie osoby na svete. Ak by som niekedy potrebovala niečo spraviť, oslovila by som tú najzaneprázdnenejšiu ženu, akú poznám," vyjadrila sa.

Herečka je od roku 2011 vydatá za Jima Totha, s ktorým má sedemročného syna Tennesseeho. Okrem toho má 20-ročnú dcéru Avu Elizabeth a 15-ročného syna Deacona, ktorých otcom je jej prvý manžel Ryan Phillippe.

Zdroj: SITA/Photo by Joel C Ryan/Invision/AP

Reese Witherspoon v roku 2006 získala Oscara, cenu BAFTA i Zlatý glóbus za stvárnenie June Carter, manželky country speváka Johnnyho Casha, v životopisnom filme Walk the Line (2005). V roku 2015 si vyslúžila druhú nomináciu na cenu americkej Akadémie filmových umení a vied za hlavnú úlohu vo filme Divočina.

Zahrala si aj vo filmoch ako Veľmi nebezpečné známosti (1999), Americké Psycho (2000), Je dôležité mať Filipa (2002), Dievča na roztrhanie (2002), Trh márnosti (2004), Penelope (2006), Ako vieš? (2010), Voda pre slony (2011), Mud (2012), To bude boj! (2012), The Good Lie (2014), Divoká dvojka (2015), Ktorý je ten pravý? (2017) či V pasci času (2018). Účinkuje aj v seriáli Veľké malé klamstvá (2017).