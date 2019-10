Popová Česká princezná: Mladučká Nykki sa vydala vlastnou cestou

„Keď sme s babami prestali fungovať, mala som pocit, že už nemôžem robiť absolútne nič, že pre mňa skončil celý život. Vždy som chcela spievať, no ako sólová speváčka som si neverila,“ povedala v rozhovore. S odstupom času už na to pozerá inak.

„Človek si musí dať čas, kým získa ten odstup a uvedomí si nejaké veci. Dnes vidím, že ten rozpad mohol prísť vlastne aj skôr. Bolo to nevyhnutné. Posledný rok sme toho s babami už veľa nerobili, nechceli to a ja som zas túžila makať na sto percent, tu tréning, tam tréning a strašne ma frustrovalo, keď som od nich nemala odozvu. Skupina bola pre mňa všetkým, no sólová kariéra je v tomto prípade napokon to najlepšie, čo som mohla urobiť,“ skonštatovala Nykki.

Dnes sa podľa vlastných slov cíti slobodne. „Ísť len za seba je veľký rozdiel. Som šťastná, že môžem o veciach rozhodovať sama - o tom, ako budú znieť moje skladby, ako budú vyzerať klipy, akú fotku zverejním... Pracujem sama na sebe a môžem okamžite použiť všetky tie nápady, ktoré som mala štyri roky v telefóne, nemusím čakať, či sa to niekomu bude páčiť, alebo nie, proste to urobím... Mám síce svoj tím, no keď ste v skupine s tromi alebo štyrmi dievčatami musíte akceptovať aj ďalšie názory a je rozhodne náročnejšie sa na niečom zhodnúť,“ podotkla Nykki, ktorá už počas leta zožala veľký úspech so svojím prvým singlom No Cry.

„Keď sme s ním šli do sveta, bola som hrozne nervózna, nemohla som ani spávať, bála som sa a tešila zároveň,“ priznala 20-ročná speváčka, ktorej debutový videoklip sa napokon v lete dostal aj na stránky viacerých zahraničných médií na čele s americkým Billboardom. „To som absolútne nečakala. Hneď, keď sme im ho poslali, odpísali, že sa im to veľmi páči, že také niečo už dlho nemali a chcú ho zaradiť. Neverila som tomu, celý týždeň som volala manažérke, či to fakt bude. Potom som No Cry videla na ich stránke hneď pod klipom Eda Sheerana... Bola som tak vďačná...,“ poznamenala Nykki.

Jej prvotina, ktorá má dnes na YouTube vyše 700-tisíc zhliadnutí, je podľa nej napriek tomu, že v nej spieva o konci vzťahu, celkom pozitívna. „Je to pesnička o tom, že nič neľutujem. Že na to, čím som si prešla, sa pozerám už s nadhľadom a viac neplačem. Je to taký energický song s tanečným klipom,“ priblížila mladá interpretka.

Radosť z úspešného štartu svojej kariéry Nykki vzápätí pretavila do práce na ďalšej novinke. „Onedlho vydávam ďalší klip. Ten bude k takému osobnejšiemu singlu inšpirovanému mojím životom. Spievam v ňom zas o vzťahoch, no teraz to bude také emotívnejšie a výrazovejšie. Bude to celkom skok od prvého singla,“ naznačila Nikky. „Povedala som si, že nechcem vydávať rovnaké pesničky. Chcem, aby to zakaždým bolo o niečom inom, aj videoklipy... Chcem skrátka prekvapovať,“ uzavrela.