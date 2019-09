Česká topmodelka našla svojho muža mŕtveho: Príčina smrti známa!

Manželka zosnulého niekdajšieho lídra už nefungujúcej kapely The Cars, modelka Pavlína Pořízková, na službe Instagram uviedla, že jej 75-ročný manžel sa zotavoval po operácii, pričom sa cítil dobre. Neuviedla však, akú operáciu podstúpil. Dohliadali na neho ich dvaja synovia. Päťdesiatštyriročná rodáčka z Prostějova tiež potvrdila, že manželovi v nedeľu ráno priniesla kávu a zistila, že "počas noci v pokoji navždy odišiel". Pořízková vlani oznámila, že sa s muzikantom rozišla.

Richard Theodore Otcasek sa narodil 23. marca 1944 v Baltimore v Marylande. V roku 1976 založil kapelu The Cars, ktorá vydala sedem albumov. Pôsobili v nej aj Elliot Easton, Greg Hawkes, David Robinson a Benjamin Orr, ktorý zomrel v októbri 2000. Na konte majú hity ako Just What I Needed, Good Times Roll, My Best Friend's Girl, You Might Think, Drive alebo Magic. Formácia v roku 1988 ukončila činnosť, ktorú obnovila v období 2010 až 2011 a následne sa opäť odmlčala. Minulý rok sa žijúci členovia ukázali na uvedení skupiny do Rock'n'rollovej siene slávy.

Ocasek vydal aj sedem sólových albumov a venoval sa tiež produkcii nahrávok interpretov ako Weezer, Bad Religion, Suicide, No Doubt alebo The Cribs. Bol tri razy ženatý, pričom z každého manželstva mal dvoch synov.