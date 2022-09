Vyznanie mŕtvemu exmanželovi: Česká supermodelka sa cez jeho smrť stále nepreniesla… Slová, ktoré dojímajú!

Americký hudobník Ric Ocasek zomrel 16. septembra 2019 vo svojom byte v New Yorku. Zotavoval sa po operácii a dohliadali naňho jeho dvaja synovia. Umelcove nehybné telo však paradoxne našla jeho exmanželka, s ktorou už niekoľko mesiacov nežil, česká topmodelka Paulina Pořížková.

Tá svojho ex v ťažkých životných chvíľach prišla pozrieť a priniesla mu kávu... No našla ho už len bezvládne ležať. Odvtedy uplynuli celé 3 roky, no slávna Češka sa cez smrť svojej bývalej lásky stále nepreniesla. Dnes, v deň smutného výročia, si naňho zaspomínala na sociálnej siei Instagram. A slová, ktoré mu adresovala, mnohým vženú slzy do očí.

„Vtedy som sa zamilovala. Bol rok 1984. Práve som sa presťahovala do nového bytu (po náhlom úteku pred požiarom domu, v ktorom som prišla o všetok svoj majetok) a môj nový byt bol stále dosť prázdny, okrem postele, mojej mačky a mojej úplne novej MTV. Bolo neskoro v noci. Toto video sa objavilo a zostala som očarená,“ zaspomínala si na osudné chvíle Paulina.

„Jeho oči ma zaujali ako prvé. Tyrkysové. Ako plytčiny karibského oceánu. Ale bol to úsmev, náznak úsmevu, ktorý ma zrazil z nôh. Nevyzeral, že by sa veľa usmieval. Vyzeral ako tvoj z iného sveta, mimozemšťan, anjel s predtuchou. Všetky uhly a dlhé končatiny ako keby mal pod pršiplášťom zložené tajné čierne krídla,“ pokračovala očarená Pořízková.

„Ale ten úsmev, ten zlomok takmer ospravedlňujúceho úsmevu, neistý úsmev chlapca, je to, čo ma prebodlo. Sedela som prilepená k televízoru a dúfala som vo viac. Vtedy som ešte netušila, že len o pár mesiacov neskôr bude ten úsmev môj. Že bude pre mňa, že bude môj 30 rokov,“ napísala. A ešte dodala: „Stále mi chýbaš. Stále plačem, keď na teba myslím. Stále plačem, keď o tebe hovorím. Súdam, že vždy budem.“