Schwarzeneggerov syn sa musel zblázniť: Preboha! To v čom vyšiel z domu?

Patrick Schwarzenegger so svojím slávnym otcom.

Zdroj: Instagram

NEW YORK - Toto nemohol myslieť vážne! Arnold Schwarzenegger (72) je celý život vnímaný ako hora svalov. Vďaka svojmu drsnému imidžu a mužnosti si získal mnohé ženské srdcia. Fanúšičky mal svojho času aj jeho syn Patrick (25), ktorý má blízko k herectvu i modelingu. Je však dosť pravdepodobné, že mnohé z nich stratí. Pri pohľade na to, v čom si to sladký fešáčik naposledy namierli do spoločnosti, budú totiž určite v šoku.