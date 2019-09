Známa speváčka šokovala na módnej šou: A keď rozkročila nohy... Och!

Ashanti

NEW YORK - Nepatrí medzi hanblivky! Reč je o speváčke Ashanti (38), ktorá to už neraz potvrdila. Naposledy na módnej šou v rámci New York Fashion Week-u. Tmavováska sa na móle predviedla v pomerne nevkusnej kreácii, ktorá toho z jej tela veľa nezakrývala. Umelkyňa si chvíle vo výstrednom outfite užívala a sebavedomo pretŕčala svoje obliny.