Slávna speváčka po rozvode: Užíva si, že je nezadaná!

"V súčasnosti si naozaj užívam, že som nezadaná. Je to celkom nový svet, je to zaujímavé. Dlho to (ľúbostný život, pozn. SITA) bola v mojom živote vážna vec, takže teraz sa chcem zabávať a lepšie pochopiť mužský svet. Je to svet, ktorý som nikdy naozaj nepreskúmala. Stále sa ho snažím pochopiť," vyhlásila rodáčka z Sunderlandu.

Ako sa Sandé ďalej vyjadrila, schôdzky, na ktorých dosiaľ bola, ju bavili a pri ďalších by chcela zažiť aj netradičné veci. "Všetky moje rande boli veľmi zábavné. Myslím, že by som chcela stráviť rande lyžovaním na krytej zjazdovke. Je to na mojom zozname vecí, ktoré treba urobiť. Ak sa stretávate s novými ľuďmi, najmä ak ste sa v živote dostali do bodu, keď sa chápete a rešpektujete, nemusíte sa držať pravidiel," skonštatovala speváčka.

Adele Emily Sandé po prvý raz zaujala v roku 2009 spoluprácou s rapperom Chipmunkom na piesni Diamond Rings, ktorá sa dostala do prvej desiatky britského singlového rebríčka. O rok neskôr si zaspievala v hite Never Be Your Woman rappera Wileyho, ktorý sa tiež umiestnil v prvej desiatke UK Chartu. Jej prvý sólový singel Heaven vyšiel v roku 2011 a následne sa jej so skladbou Read All About It, ktorú nahrala s Professorom Greenom, podarilo bodovať na prvom mieste UK Chartu. V roku 2012 uviedla na trh debutovú štúdiovku Our Version Of Events, s ktorou dobyla britský albumový rebríček. Nahrávka sa taktiež stala najlepšie predávajúcim sa albumom roku 2012. Speváčka v tom istom roku vystúpila na otváracom i záverečnom ceremoniáli olympijských hier v Londýne. V roku 2016 ponúkla druhý album Long Live the Angels. Na konte má napríklad štyri BRIT Awards, dve Ivor Novello Awards či jednu Q Award. V piatok 13. septembra uvedie na trh tretiu štúdiovku Real Life.