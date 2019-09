Tehotná modelka žúrovala: Outfitom vyrazila dych!

Ashley Graham

Zdroj: profimedia.sk

NEW YORK - Sexi aj počas tehotenstva! Mnohé ženy sa aj s dieťatkom pod srdcom nerady vzdávajú provokatívnych kúskov oblečenia, či topánkach na podpätkoch. Zdá sa, že k nim patrí i známa plus size modelka Ashley Graham (31). Tá sa na podujatí Fashion Media Awards predviedla v poriadne nezvyčajnom outfite, na ktorý by mnohé tehuľky určite nenabrali odvahu.