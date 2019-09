Škandalózna modelka a herečka z Pretty little liars tvoria pár: Z krásky je vďaka tomu lepší človek!

"Jednoducho som lepšia, keď som zamilovaná. Nemusí to byť do niekoho. Môžem mať rada aj samú seba. Len je to úžasný pocit, keď nie ste sám, keď svetu čelíte s niekým iným," povedala rodáčka z londýnskeho Hammersmithu. Delevingne už viac ako rok randí s americkou herečkou Ashley Benson. To, že sú vo vzťahu, verejne potvrdila tento rok v júni.

Dvadsaťsedemročná Angličanka pre Elle tiež vysvetlila prečo s médiami veľmi nehovorila o svojom milostnom živote. Ten je podľa nej totiž "nedotknuteľný". "Chápem, prečo sa ľudia tak veľmi starajú, a nechcem byť taká tajnostkárska, aby si mysleli, že sa za niečo hanbím. Ale nikdy som nebola vo vzťahu, ktorý je veľmi verejný alebo v ktorom som zverejňovala fotografie niekoho iného," povedala.

Vo vzťahu s Benson je to však podľa jej slov iné. "Mali sme chvíľu, keď sme to tajili alebo minimálne nechceli pozornosť. Teraz sa chcem pýšiť. Čo nie je to isté, ako chcieť si s niekým zapózovať na červenom koberci. Ľudia si robia vlastné domnienky a to mi robilo starosti. Pretože, ak je to niečo, čo je veľmi dobré, nechcete, aby to niekto niekedy zmenil, hoci ľudia by nemali mať takú moc," poznamenala.

Cara Delevingne začala s modelingom už ako desaťročná, pričom kontrakt s agentúrou podpísala v roku 2009. V rokoch 2012 a 2014 získala v rámci Britských módnych cien titul Modelka roka. Ako herečka sa predstavila napríklad vo filmoch Anna Karenina (2012), S tvárou anjela (2014), Papierové mestá (2015), PAN: Cesta do Krajiny-Nekrajiny (2015), Jednotka samovrahov (2016), Valerian a mesto tisícich planét (2017), Tulipánová horúčka (2017) či fantasy seriáli Carnival Row (2019).