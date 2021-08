Škandalózna modelka žúrovala v Prahe: PREHNALA TO… Musela zasahovať polícia!

Hlavné mesto našich západných susedov sa na istý čas stal domovom pre svetové hviezdy. Charizmatický Orlando Bloom a britská topmodelka Cara Delevingne tam totiž natáčajú seriál Carnival Row. V pracovnom kolotoči brunetka oslávila aj svoje 29. narodeniny. Tie mala vo štvrtok 12. augusta, no oslavy zrejme nechala až na víkend.

Českým novinárom sa totiž modelku podarilo nafotiť pred vinárňou kúsok od Mánesovho námestia. No a keďže je v Česku prísny zákaz fajčenia vo vnútorných priestoroch podnikov, všetci zúčastnení stáli prevažne vonku... V rátane slávnej oslávenkyne. No to sa nestretlo s porozumením u obyvateľov priľahlých domov. Partička totiž robila neprimeraný hluk.

Cara Delevingne sa aktuálne nachádza v Prahe, kde natáča seriál. Zdroj: SITA/Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

A tak na miesto dorazila mestská polícia. „Na tiesňovú linku 156 sme v sobotu večer prijali dve oznámenia o rušení nočného pokoja. Hliadka to na mieste riešila dohovorom s tým, že bol upozornený aj personál na potrebu dodržiavať nočný pokoj. Vonku pred prevádzkou sa schádzali len fajčiari z daného večierka,“ uviedla pre Blesk hovorkyňa pražskej mestskej polície Irena Seifertová.

No zdá sa, že ani návšteva polície zabávajúcich sa hostí od žúrovania neodradila. S cigaretkou a pohárom vína v ruke sa modelka a nádejná herečka zabávala do šiestej hodiny rannej. Tak snáď ju v ten deň nečakalo natáčanie... Po takomto žúre by pred kamerou zrejme nestála v plnej sile.

V Prahe sa aktuálne nachádza aj Orlando Bloom. Zdroj: Instagram