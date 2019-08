Súd rozhodol: Katy Perry svoj hit okopírovala... Zaplatí 2,78 milióna dolárov!

Samotná Perry musí zaplatiť viac ako 550-tisíc dolárov (498-tisíc eur), zatiaľ čo jej päť spoluautorov dostalo penále od 60 do 250-tisíc dolárov (54 až 226-tisíc eur). Najväčšiu časť odškodného vymerali vydavateľstvu Capitol Records, ktoré musí zaplatiť 1,2 milióna dolárov (1,08 milióna eur).

Speváčku ešte v roku 2014 zažalovali Marcus "Flame" Gray, Chike Ojukwu a Emanuel Lambert, ktorí tvrdili, že bez povolenia skopírovala ich skladbu Joyful Noise. Interpretkin hit z roku 2013 má podľa žalobcov v značnom rozsahu podobný takt a inštrumentálnu líniu ako ich o štyri roky starší počin.

Právni zástupcovia Perry však tvrdili, že sporné časti jej piesne predstavujú druh jednoduchých hudobných prvkov, ktoré ak by sa stali predmetom autorského práva, poškodili by hudbe a všetkým skladateľom. Porota pozostávajúca zo šiestich žien a troch mužov však napokon rozhodla, že predmetné časti Joyful Noise sú dosť originálne na to, aby sa na ne vzťahovalo autorské právo.

Právnička Perry, Christine Lepera, povedala, že proti rozhodnutiu plánujú s vervou bojovať. "Autori Dark Horse toto považujú za výsmech zo spravodlivosti," vyjadrila sa. Obhajcovia sa bezprostredne po procese obrátili na sudkyňu Christinu A. Snyder s podnetom, aby prípad zamietla. Ak však sudkyňa podporí rozhodnutie poroty, je takmer isté, že prípad poputuje pred odvolací súd. Tam podobné prípady v uplynulých rokoch často skončili so zmeneným alebo zamietnutým odškodným, pripomína agentúra AP.

Dark Horse pochádza zo štvrtého albumu Katy Perry Prism (2013) a patrí medzi jej najväčšie hity. Celosvetovo sa z neho predalo viac ako 13 miliónov kópií a videoklip k nemu sa stal prvým videom od ženskej interpretky, ktorý dosiahol na službách YouTube a Vevo miliardu pozretí.