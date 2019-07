Televíznu hviezdičku zradil výstrih: Zlatko, vykukla ti bradavka!

Megan Barton Hanson

LONDÝN - To sa dalo čakať! Megan Barton Hanson (25) patrí medzi hviezdičky britského šoubiznisu. Zviditeľnila sa účinkovaním v reality šou Love Island, no pravidelne na seba strháva pozornosť vďaka imidžu sexice. Výrazné líčenie a provokatívne outfity sú pre túto slečinku samozrejmosťou. Zaujať sa jej podarilo aj počas uplynulého týždňa, keď si to na párty namierila s vražedným výstrihom. O pikantné odhalenie si ozaj koledovala. Aha!