Ranné vysielanie sa zvrhlo: Striptíz v priamom prenose a... Áno, daj mi po zadku!

V britskej rannej relácii kompetentní najprv pustili horúce zábery zo zoznamovacej šou Love Island a potom do štúdia napochodovali traja muži v prilbách a reflexných vestách. Pred moderátormi sa začali zbavovať svojich zvrškov a snažili sa docieliť, aby sa ich televízne tváre dotýkali.

Jeden z mladíkov dokonca zo zeme zdvihol mucholapku, ktorá zostala odložená za moderátorským pultíkom po jednej z predchádzajúcich tém. „Ja ťa nechcem capkať po zadku! To o čo tu ide?” povedala Kate Garraway, ktorá sa snahe o dotyky s mladíkom dosť bránila. Nakoniec mu však po tom zadku capla...

Niektorí diváci komentovali vysielanie ako sexistické a konštatovali, že ak by sa v štúdiu takto objavili tri ženy, vyvolalo by to pobúrenie. Ako ale informoval The Sun, mnohým sa to zdalo úžasne vtipné. Čo si myslíte vy? Video si môžete pozrieť TU»