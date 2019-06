Bývalého člena Guns N' Roses hospitalizovali: Bodné zranenie brucha!

Steven Adler, vlastným menom Michael Coletti, patrí k zakladajúcim členom skupiny Guns N' Roses, z ktorej ho v roku 1990 vyhodili pre závislosť od heroínu. S formáciou vydal prvé dva albumy Appetite for Destruction (1987) a G N' R Lies (1988). Zahral si aj v piesni Civil War, ktorá sa nachádza na štúdiovke Use Your Illusion II (1991). Ako člena Guns N' Roses ho v roku 2012 uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy. Pôsobil aj vo formáciách Road Crew, BulletBoys či Adler. V súčasnosti je členom kapely Adler's Appetite.