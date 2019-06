Slávna raperka zúri kvôli plastike: Na web dala hrozivú FOTO!

Cardi B patrí k jedincom, ktorí používajú vulgarizmy takmer v každej vete. Inak to nebolo ani vo chvíli, keď sa prihovorila fanúšikom kvôli zrušeným vystúpeniam. „Neznášam to, pretože milujem peniaze. Som na nich závisla. A nechávam si zaplatiť ozaj slušnú sumu,” uviedla raperka, ktorú k odrieknutiu koncertov prinútili zdravotné komplikácie. „Zdravie je to najdôležitejšie. Tak musím urobiť to, čo musím,” dodala.

Lekári odporúčali raperke, aby sa trošku šetrila. Len nedávno totiž podstúpila liposukciu a plastickú operáciu pŕs. Ako Cardi B prezradila, vždy keď niekam letí, opúchajú jej nohy a nafúkne sa jej brucho. Ako dôkaz zverejnila aj fotografiu, ktorá určite vyľakala mnohých jej priaznivcov. Vy ju nájdete v GALÉRII>>

Cardi B nedávno podstúpila liposukciu a dala si spraviť silikóny. Aktuálne nechce počuť o žiadnej plastickej operácii. Zdroj: Instagram