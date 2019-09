Nočná mora známej speváčky: Vytiahol na mňa penis!

NEW YORK - V posledných rokoch mnohé ženy obvinili známych mužov šoubiznisu z obťažovania. Najnovšie svoju nepríjemnú skúsenosť opísala aj americká raperka Cardi B. Na začiatku hudobnej kariéry dostala nemravný návrh od fotografa, ktorý od nej očakával sexuálnu protislužbu.

Cardi B bola hostkou šou Untold Stories of Hip Hop, kde prišla na pretras aj kampaň #metoo. Do tej sa zapájali ženy a muži, ktorí zažili sexuálne obťažovanie od známych osobností, svojich nadriadených či kolegov.

Známa raperka prezradila, že ona sa tiež stretla so sexuálnym návrhom, pričom intímne služby mali byť protislužbou za to, že sa dostane na stránky časopisu. „Nikdy nezabudnem, ako som išla na fotenie pre istý magazín a ten fotograf sa stále snažil dostať čo najbližšie ku mne,” začala svoje rozprávanie. Fotograf sa jej následne spýtal, či naozaj stojí o to, aby mala svoje fotky v časopise. „A vytiahol si penis. Bola som tak strašne nahnevaná,” spomínala s nechuťou.

Raperka, ktorá sa kedysi živila ako striptérka, sa potom sťažovala majiteľovi magazínu. Ten ju prešiel pohľadom a utrúsil len strohé: „No a?”

Dnes sa už speváčka s podobným správaním nestretáva. Vadí jej však, že sa to deje mnohým ženám a niekedy sa naozaj nestretnú s pochopením.