Slávny producent o zosnulej Amy Winehouse: Toto si o nej naozaj myslí

"Nikdy nebude nič dôležitejšie alebo nič, čo by som viac miloval, ako Back to Black . Amy bola prvá osoba, s ktorou som kedy spolupracoval a bola tým najúprimnejším a najtalentovanejším človekom. Skladbu Back to Black napísala za desať minút.Ja som sa musel postarať len o dobré aranžmány, ktoré by jej pomohli a užil som si ten úspech bez toho, aby som si prešiel tou bolesťou, akou si prešla Amy. Ja som si až teraz prešiel vlastnou bolesťou, ktorá ma inšpirovala k nahrávke. Uvedomil som si, aká bola úžasná. Ak si niekto zaslúži, aby ho nazývali géniom, tak je to Amy," uviedol hudobník v rozhovore pre noviny The Sun na margo speváčky, ktorá zomrela v júli 2011 vo veku 27 rokov.

Ronson plánuje 21. júna vydať svoj piaty album Late Night Feelings. Pri jeho tvorbe ho inšpiroval rozvod s manželkou Joséphine de La Baume, s ktorou bol ženatý v období 2011 až 2018. Na štúdiovke hosťujú napríklad Lykke Li, Camila Cabello, King Princess, Alicia Keys alebo Miley Cyrus.

Mark Ronson vydal v roku 2003 debutový album Here Comes The Fuzz, po ktorom nasledovali nahrávky Version (2007), Record Collection (2010) a Uptown Special (2015), pričom z posledného menovaného pochádza jeho zrejme najväčší hit Uptown Funk, na ktorom spolupracoval so spevákom Brunom Marsom. Na konte má sedem cien Grammy. Okrem toho získal tiež dve BRIT Awards. Spolupracoval aj s mnohými ďalšími interpretmi, ako sú napríklad Sean Paul, Macy Gray, Christina Aguilera, Robbie Williams, Adele, Lady Gaga, Duran Duran či Paul McCartney.