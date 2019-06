Speváčka svetového hitu je opäť sama: ROZCHOD po roku a pol!

Karla Camila Cabello Estrabao sa preslávila v skupine Fifth Harmony, ktorá sa dostala do povedomia v roku 2012 v americkej verzii súťaže The X Factor. V roku 2015 s nimi vydala debutový album Reflection, z ktorého pochádza napríklad singel Worth It (feat. Kid Ink), a v máji nasledujúceho roka aj druhú štúdiovku 7/27.

Cabello skupinu opustila v decembri 2016, pričom ako sólová speváčka spolupracovala s interpretmi ako Shawn Mendes, Pitbull, Machine Gun Kelly, Cashmere Cat a Young Thug. S debutovým albumom Camila (2018), z ktorého pochádzajú single Havana či Never Be the Same, dobyla rebríček Billboard 200.