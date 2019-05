Puddle of Mudd má pre fanúšikov prekvapenie: Čoskoro sa s nami podelí o novú tvorbu

NEW YORK - Americká rocková kapela Puddle of Mudd plánuje čoskoro zverejniť novú tvorbu. Formácia o tom informovala prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter.

Fanúšikovia a fanúšičky skupiny, ktorá v roku 2016 vystúpila na festivale Topfest, sa môžu tešiť na novinky ešte tento rok. Bližšie informácie zatiaľ nie sú známe. Líder kapely Wes Scantlin pre rozhlasovú stanicu Rock 100.5 The KATT v decembri prezradil, že nové piesne budú „verné tvorbe Puddle of Mudd“ .

Kapela Puddle of Mudd vznikla v roku 1991 a na konte má šesť štúdiových albumov. Zatiaľ posledný s názvom re:(disc)overed, ktorý je plný coververzií, vyšiel v auguste 2011. Najväčšie hity ako Control, Blurry či She Hates Me pochádzajú z druhej nahrávky skupiny Come Clean (2001). Formácia, ktorá získala štyri Billboard Music Awards, z tohto albumu predala vyše päť miliónov kópií.