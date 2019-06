Známa americká kapela pripravuje deluxe edíciu: Muzikanti už ponúkli ochutnávku

WASHINGTON - Americká rocková kapela Stone Temple Pilots pripravuje deluxe edíciu svojho druhého albumu Purple (1994). Purple: Super Deluxe Edition sa dostane na trh 13. septembra na troch CD a vinyle. Ponúkne nový master pôvodného albumu, nezverejnené verzie piesní zo štúdiovky, demá, rarity a tiež nezverejnený záznam celého koncertu z 23. augusta 1994 v New Haven v Connecticute, kde zahrali 17 piesní.

V rovnaký septembrový deň vyjde aj edícia s dvoma CD. Muzikanti už ponúkli ako ochutnávku novinky doteraz nezverejnenú akustickú verziu skladby Big Empty. Stone Temple Pilots vydali v roku 1992 prvý album Core. Nasledovali štúdiovky Purple (1994), Tiny Music... Songs from the Vatican Gift Shop (1996), No. 4 (1999) a Shangri-La Dee Da (2001). V roku 2002 sa skupina rozpadla, pričom jednotliví členovia sa začali venovať vlastným projektom. Líder Scott Weiland napríklad pôsobil v kapele Velvet Revolver.

Skupina obnovila činnosť v roku 2008 a o dva roky neskôr vydala eponymný album. V roku 2013 vydali s Chesterom Benningtonom EP High Rise. V decembri 2015 zomrel Scott Weiland. So súčasným spevákom Jeffom Guttom ponúkli v marci 2018 eponymný album, známy aj ako Stone Temple Pilots 2018 alebo Stone Temple Pilots 2. Kapela získala v roku 1994 cenu Grammy.