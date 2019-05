Oscarová herečka sa nahoty nebojí: Holé prsia aj pred 60-tkou!

LOS ANGELES - Nemá problém! Nahota je súčasťou hereckej profesie a mnohé umelkyne sú si toho dobre vedomé. K nim patrí aj držiteľka Oscara Julianne Moore. Sympatická 58-ročná kráska to dokázala aj vo filme Gloria Bell, v ktorom sa predviedla v Evinom rúchu.

Julianne Moore je krásna a talentovaná herečka. Na konte má účinkovanie v mnohých filmoch, pýši sa viacerými oceneniami, vrátane sošky Oscara. Aktuálne zaujala účinkovaním v romantickej dráme s názvom Gloria Bell.

Herečka stvárnila v počine rozvednú ženu v strednom veku, ktorá sa po práci chodieva odreagovať na tanečné parkety po celom meste. Raz stretne istého Arnolda, po boku ktorého prežíva opäť všetky radosti a starosti späté s láskou.

Tvorcovia dopriali dvojici aj viaceré milostné scény, v rámci ktorých sa Julianne predviedla nahá. Herečka v súvislosti s tým prezradila, že by rada zmenila pohľad ľudí na starnutie. „Niektorí sa ma pýtajú, ako mi toto môže byť príjemné. No nie je, asi nikomu. Ale my herci sme tu spolu, aby sme divákom priniesli dojem reality,” poznamenala herečka, ktorá sa teda nemá za čo hanbiť.

Tvorcovia dopriali Julianne Moore viaceré milostné scény. Zdroj: A24

Julianne Moore sa pred kamerami predviedla v Evinom rúchu. Zdroj: profimedia.sk