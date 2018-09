Nádherná americká herečka má toho dosť: Hovorím o tom od 30-tky, už ma to jednoducho nebaví

"Môj Bože. O starnutí rozprávam odvtedy, čo som mala tridsať. Nemôžeme byť jednoducho nažive!? Všetci starneme - deti starnú. O tom je život," skonštatovala umelkyňa s tým, že sa všetci musia zmieriť s tým, že je "začiatok, stred a koniec".

Moore by chcela, aby ľudia žili svoj život bez toho, aby si robili starosti s tým, že starnú. Život podľa jej slov "nie je o tom, zostať mladým. Je to o tom, byť nažive". "Na zemi máme obmedzený čas, tak sa pokúsme žiť naplno až do smrti. To je všetko. To je všetko, čo máme," dodala herečka.

Julianne Moore získala v roku 2015 Oscara za drámu Still Alice (2014). Na Oscara ju predtým nominovali aj za výkony vo filmoch Hriešne noci (1997), Hranice lásky (1999), Hodiny (2002) a Ďaleko do neba (2002). Diváci ju môžu poznať tiež zo snímok Utečenec (1993), Zabijaci (1995), Dvaja v tom (1995), Stratený svet: Jurský park (1997), Psycho (1998), Big Lebowski (1998), Magnólia (1999), Ideálny manžel (1999), Pobrežné správy (2001), Zlodeji pamäti (2004), Potomkovia ľudí (2006), Partička B. D. (2007), Single Man (2009), Decká sú v pohode (2010), Bláznivá, hlúpa láska (2011), Lásky Don Jona (2013), Carrie (2013), Non-Stop (2014), Mapy ku hviezdam (2014), Hry o život: Drozdajka 1 (2014), Hry o život: Drozdajka 2 (2015), Maggie má plán (2015), Freeheld (2015), Suburbicon: Temné predmestie (2017) či Kingsman: Zlatý kruh (2017).

Vyslúžila si aj Primetime Emmy a Zlatý glóbus za stvárnenie Sarah Palin v televíznom filme Prezidentské voľby (2012). Na konte má aj špeciálny Zlatý glóbus z roku 1994 ako členka hereckého obsadenia dramédie Krátke strihy (1993) a v roku 2015 ju ocenili za spomínanú snímku Still Alice.